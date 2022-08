Covid Italia, Ricciardi: “Sì riduzioni isolamento positivi ma no stop” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Uno dei perni del controllo delle epidemie, a maggior ragione delle pandemie, è la sorveglianza sanitaria, cioè la necessità di tenere sotto controllo la diffusione dell’infezione. C’è quindi la necessità di non far circolare i positivi a Sars-Cov-2. Si può fare qualche aggiustamento ma il principio che una persona positiva debba rimanere a casa e non debba contagiare altri è fondamentale”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore di igiene all’università Cattolica in merito alle proposte di eliminare la quarantena dei positivi. “Abbiamo visto quello che è successo in Gran Bretagna dove questo principio è stato scalfito – continua – c’è stato un collasso del Servizio sanitario. Ed è successo in estate. Figuriamoci cosa può succedere in inverno che – se guardiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Uno dei perni del controllo delle epidemie, a maggior ragione delle pandemie, è la sorveglianza sanitaria, cioè la necessità di tenere sotto controllo la diffusione dell’infezione. C’è quindi la necessità di non far circolare ia Sars-Cov-2. Si può fare qualche aggiustamento ma il principio che una persona positiva debba rimanere a casa e non debba contagiare altri è fondamentale”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter, consulente del ministro della Salute e professore di igiene all’università Cattolica in merito alle proposte di eliminare la quarantena dei. “Abbiamo visto quello che è successo in Gran Bretagna dove questo principio è stato scalfito – continua – c’è stato un collasso del Servizio sanitario. Ed è successo in estate. Figuriamoci cosa può succedere in inverno che – se guardiamo ...

