Covid | il bollettino di oggi 11 Agosto 2022

(Di giovedì 11 agosto 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il quotidianosull’emergenzanel nostro paese. Come riporta Tgcom24, nelle ultime 24 ore l’Italia registra 28.433 nuovi casi di coronavirus a fronte di 189.141 tamponi (il giorno precedente erano stati 31.703 su 201.509 test). Dall’ultimosi evince inoltre che i morti sono 130 (mercoledì erano stati 145). I dimessi e i guariti sono 57.911. Stabili gli ingressi in terapia intensiva mentre diminuiscono i ricoveri nei reparti(-234). Il tasso di positività scende al 15,0% (-0,7%). Segui ZON.IT su Google News.

Sono 2.209 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 11 agosto. Si registrano inoltre altri 13 morti. Dall'inizio dell'epidemia, nella regione si sono registrati 1.789.249 casi di positività, 2.209 in più rispetto a ieri.