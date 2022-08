Covid bollettino 11 ago | 28 433 nuovi casi e 130 decessi

(Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 28.433 idi positività al-19 (ieri 31.703) e 130 i(ieri 145) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 173.701 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 189.141 (ieri 201.509), con un tasso di positività, ieri pari al 15,7%, che oggi scende al 15%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione dei ricoveri nei reparti ordinari (-234, per un totale di 8.358), mentre sono stabili le terapie intensive (+0, per un totale di 321).

