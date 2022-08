LaVeritaWeb : Matteo Bassetti, Pier Luigi Lopalco e Walter Ricciardi si sono già schierati. Roberto Burioni pare ci stia pensando… - GiovaQuez : Quindi #Bassetti vedrebbe bene un 'infettivologo' al ministero della Salute. Uno a caso immagino. Sarebbe il segnal… - CTodde : RT @LucioMalan: @SAniccip Adnkronos - 'Smentiamo categoricamente le dichiarazioni dell'infettivologo Matteo BASSETTI rispetto alla possibil… - telodogratis : Covid, Bassetti: “Quarantena light asintomatici o in autunno si blocca Paese” - Ardito65330980A : RT @LucioMalan: @strange_days_82 @byoblu Adnkronos - 'Smentiamo categoricamente le dichiarazioni dell'infettivologo Matteo BASSETTI rispett… -

Sulla mancata riduzione della quarantena per i positivi alasintomatici "c'è il rischio di essere in ritardo, perché non si può pensare di arrivare in ... Così all'Adnkronos Salute Matteo, ...Sulla mancata riduzione della quarantena per i positivi alasintomatici 'c'è il rischio di essere in ritardo, perché non si può pensare di arrivare in ... Così all'Adnkronos Salute Matteo, ...I posti nelle liste di Fratelli d’Italia sono i più richiesti. Il patron della Lazio Lotito ci riprova, Salvini lancia l’ex campione dell’Italvolley Luigi ...Sulla mancata riduzione della quarantena per i positivi al Covid asintomatici 'c'è il rischio di essere in ritardo, perché non si può pensare ...