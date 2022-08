Covid 19 in Campania, bollettino del 10 agosto: 2.571 positivi (Di giovedì 11 agosto 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 10 agosto, parla di 2.571 nuovi positivi su 14.621 tamponi analizzati. Sono 2.571 i nuovi casi di Covid 19 in Campania registrati nelle ultime 24 ore, di cui 2.442 positivi all’antigienico e 129 al molecolare. I test processati sono 14.621, di cui 11.909 antigienici e 2.712 Leggi su 2anews (Di giovedì 11 agosto 2022)19 in: ildi ieri, mercoledì 10, parla di 2.571 nuovisu 14.621 tamponi analizzati. Sono 2.571 i nuovi casi di19 inregistrati nelle ultime 24 ore, di cui 2.442all’antigienico e 129 al molecolare. I test processati sono 14.621, di cui 11.909 antigienici e 2.712

