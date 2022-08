Cosa accadrà dopo le perquisizioni dell’Fbi in casa di Trump (Di giovedì 11 agosto 2022) Donald Trump è stato interrogato ieri per l’inchiesta per frode fiscale che coinvolge la sua Trump Organization di New York. E sono passate solo poche ore dalla fine delle perquisizioni che l’Fbi ha fatto nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida. Ma con Trump è così, si salta da un caso legale a un altro. Le due indagini sono separate, e non sono le uniche che coinvolgono l’ex presidente: «Una nuova puntata della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi», ha scritto su Truth, il social network sul quale diffonde le sue dichiarazioni pubbliche. Per la storia riguardante gli scatoloni pieni di documenti che avrebbe portato nella sua villa di Mar-a-Lago, Trump potrebbe essere accusato di un reato molto grave: se avesse portato via da Washington documenti coperti da segreti di Stato, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 agosto 2022) Donaldè stato interrogato ieri per l’inchiesta per frode fiscale che coinvolge la suaOrganization di New York. E sono passate solo poche ore dalla fine delleche l’Fbi ha fatto nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida. Ma conè così, si salta da un caso legale a un altro. Le due indagini sono separate, e non sono le uniche che coinvolgono l’ex presidente: «Una nuova puntata della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi», ha scritto su Truth, il social network sul quale diffonde le sue dichiarazioni pubbliche. Per la storia riguardante gli scatoloni pieni di documenti che avrebbe portato nella sua villa di Mar-a-Lago,potrebbe essere accusato di un reato molto grave: se avesse portato via da Washington documenti coperti da segreti di Stato, ...

