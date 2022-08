Corvino: «A firenze 60 punti, ma dicevano che non ero all’altezza» (Di giovedì 11 agosto 2022) Le parole di Pantaleo Corvino: «siamo andati in Serie A, vendendo giocatori che oggi sono in C mentre noi siamo in A» Durante la presentazione in conferenza stampa di Federico Di Francesco, il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, si sfoga con i giornalisti sulle critiche ricevute. Di seguito le sue parole. CRITICHE – «Quando sono arrivato sono stato accusato perché vendevo Petriccione e perché arrivavano sconosciuti. Lo scorso anno abbiamo ricominciato e sono tornate le polemiche per le cessioni di Vigorito, Meccariello. Si diceva che rimanevano i così definiti raccomandati Gabriel, Lucioni e Coda e si diceva “con questi giocatori dove andiamo?”. Siamo andati in Serie A, vendendo giocatori che oggi sono in C mentre noi siamo in Serie A, dove vogliamo dimostrare che possiamo starci con dei 2000 come Gallo e Gendrey che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Le parole di Pantaleo: «siamo andati in Serie A, vendendo giocatori che oggi sono in C mentre noi siamo in A» Durante la presentazione in conferenza stampa di Federico Di Francesco, il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo, si sfoga con i giornalisti sulle critiche ricevute. Di seguito le sue parole. CRITICHE – «Quando sono arrivato sono stato accusato perché vendevo Petriccione e perché arrivavano sconosciuti. Lo scorso anno abbiamo ricominciato e sono tornate le polemiche per le cessioni di Vigorito, Meccariello. Si diceva che rimanevano i così definiti raccomandati Gabriel, Lucioni e Coda e si diceva “con questi giocatori dove andiamo?”. Siamo andati in Serie A, vendendo giocatori che oggi sono in C mentre noi siamo in Serie A, dove vogliamo dimostrare che possiamo starci con dei 2000 come Gallo e Gendrey che ...

CalcioNews24 : Corvino: «A firenze 60 punti, ma dicevano che non ero all’altezza» - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Corvino: 'A Firenze ho fatto 60 punti ma dicevano che non ero all'altezza. Avevamo #Chiesa, #Muriel e #Vlahovic ma si… - Fiorentinanews : #Corvino: 'A Firenze ho fatto 60 punti ma dicevano che non ero all'altezza. Avevamo #Chiesa, #Muriel e #Vlahovic ma… - firenzeviola_it : CORVINO, A Firenze ricevute tante critiche social - Fiorentinanews : #Criscitiello: 'Imprenditori vincenti nella vita non è detto che lo siano nel calcio. I Della Valle sono scappati d… -