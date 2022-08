Corriere dello Sport – “Psg, spunta l’idea Rashford per completare l’attacco” (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-12 00:34:46 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Più accorti e più scaltri sul mercato, ma non senza rinunciare ad essere ambiziosi. E magari a concludere il mercato con un colpo a sorpresa proprio nelle battute finali. La nuova filosofia del Psg Il nuovo corso del Psg targato Luis Campos dietro la scrivania e Christophe Galtier in panchina è iniziato rispettando il diktat del presidente Al-Khelaifi che a inizio estate aveva anticipato di voler tagliare i rami secchi dello spogliatoio, ovvero i giocatori che negli ultimi anni sono parsi interessati più all’ingaggio che al rendimento da offrire. Guarda la gallery Psg, l’impressionante lista dei 15 super esuberi “Psg, per l’attacco piace Rashford” I nomi non sono stati fatti, ma la lista degli esuberi è molto lunga, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-12 00:34:46 Arrivano conferme dal: Più accorti e più scaltri sul mercato, ma non senza rinunciare ad essere ambiziosi. E magari a concludere il mercato con un colpo a sorpresa proprio nelle battute finali. La nuova filosofia del Psg Il nuovo corso del Psg targato Luis Campos dietro la scrivania e Christophe Galtier in panchina è iniziato rispettando il diktat del presidente Al-Khelaifi che a inizio estate aveva anticipato di voler tagliare i rami secchispogliatoio, ovvero i giocatori che negli ultimi anni sono parsi interessati più all’ingaggio che al rendimento da offrire. Guarda la gallery Psg, l’impressionante lista dei 15 super esuberi “Psg, perpiace” I nomi non sono stati fatti, ma la lista degli esuberi è molto lunga, ...

AliprandiJacopo : ?? Sul Corriere dello Sport di oggi uno speciale di 25 pagine su Dybala realizzato da @Marco_Evang e Massimo Perrone… - Zanon41315924 : @Corriere Ma penso i Canadair non abbiano fatto un solo volo per rifornirsi di acqua in quel punto e quindi e inuti… - oltrelab : Ricaricare l'auto mentre bevi il caffè: la trovata di Volvo e Starbucks - Corriere dello Sport… - BrunoMarinelli8 : Oggi sul Corriere dello Sport: Raspa, 33 milioni. Ormai di gratuito non c'è proprio nulla, nemmeno una raspa ci si può fare in pace ???? - Faillaluca : Le due gambe del Pd: partito del conflitto e dello Stato- -

Qatar 2022, il Mondiale inizia prima: inaugurazione il 20 novembre Qatar - Cambia la data della p artita inaugurale e quella del calcio d'inizio del Mondiale 2022 in Qatar . La kermesse iridata alzerà così il sipario con un giorno di anticipo rispetto all'iniziale ... MotoGP, Marc Marquez: "Quando tornerò, il mio obiettivo non sarà vincere" Marc Marquez sembra vedere, finalmente, la luce in fondo al tunnel. Il processo di recupero dopo la quarta operazione al braccio infortunato a Jerez nel 2020 sembra procedere nel verso giusto e questa ... Corriere dello Sport Pronostico Osasuna-Siviglia, i precedenti dicono... Con l’inizio della Liga adesso tutti i principali campionati europei rispondono presente all’appello (sabato 13 inizia la Serie A con Milan-Udinese ). Osasuna-Siviglia apre la Liga 2022/23, per entram ... Friburgo-Dortmund, quote e pronostico Seconda giornata di Bundesliga, si affrontano due squadre che conservano un buon ricordo del debutto in campionato ... Qatar - Cambia la data della p artita inaugurale e quella del calcio d'inizio del Mondiale 2022 in Qatar . La kermesse iridata alzerà così il sipario con un giorno di anticipo rispetto all'iniziale ...Marc Marquez sembra vedere, finalmente, la luce in fondo al tunnel. Il processo di recupero dopo la quarta operazione al braccio infortunato a Jerez nel 2020 sembra procedere nel verso giusto e questa ... Simeone e Raspadori, doppio colpo per il nuovo Napoli Con l’inizio della Liga adesso tutti i principali campionati europei rispondono presente all’appello (sabato 13 inizia la Serie A con Milan-Udinese ). Osasuna-Siviglia apre la Liga 2022/23, per entram ...Seconda giornata di Bundesliga, si affrontano due squadre che conservano un buon ricordo del debutto in campionato ...