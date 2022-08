Coronavirus in Italia: oltre 28 mila nuovi positivi e 130 decessi (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 28.433 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 189.141 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 28.433 icasi diin, su un totale di 189.141 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 agosto: 28.433 nuovi casi, i morti sono 130 - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 agosto: 28 - infoitinterno : Coronavirus in Italia: oltre 28 mila nuovi positivi e 130 decessi - CasaItaliaRadio : Covid oggi Italia, 28.433 contagi e 130 morti: bollettino 11 agosto ??Leggi di più su - pleccese : Covid oggi Italia, 28.433 contagi e 130 morti: bollettino 11 agosto ??Leggi di più su -