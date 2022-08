Coronavirus, 130 morti e 28.433 nuovi contagi. Tasso di positività al 15% (Di giovedì 11 agosto 2022) Il bollettino dell’11 agosto 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 130 decessi legati al Coronavirus. Ieri erano stati 145. Il bollettino quotidiano della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 28.433 nuovi contagi, portando gli attualmente positivi nel Paese a 940.212. La situazione negli ospedali I ricoveri ordinari sono 8.358 (-234 rispetto a ieri), mentre sono 321 i pazienti nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 28 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 931.533 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Tamponi e Tasso di positività I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 189.141 nuovi tamponi, con un Tasso di positività al 15 per cento (-0,7 rispetto a ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Il bollettino dell’11 agosto 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 130 decessi legati al. Ieri erano stati 145. Il bollettino quotidiano della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 28.433, portando gli attualmente positivi nel Paese a 940.212. La situazione negli ospedali I ricoveri ordinari sono 8.358 (-234 rispetto a ieri), mentre sono 321 i pazienti nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 28 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 931.533 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 189.141tamponi, con undial 15 per cento (-0,7 rispetto a ...

