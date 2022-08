Contributi integrativi per l’affitto a Gaeta, pubblicata la graduatoria (Di giovedì 11 agosto 2022) Gaeta – L’Amministrazione comunale comunica che è stata pubblicata la graduatoria relativa alla concessione di Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Un aiuto destinato ai cittadini, in possesso di determinati requisiti, che abitano in alloggi condotti in locazione e, soprattutto a causa delle conseguenze dovute al Covid-19, hanno riscontrato difficoltà nel pagamento degli affitti. Le risorse, stanziate dalla Regione Lazio per l’annualità 2021, non potranno superare il 40% del costo del canone annuo e saranno comunque in misura non superiore ad un contributo totale di €2.000,00 per ogni singolo richiedente, nei limiti della disponibilità regionale erogata al Comune. “Grazie a questo contributo – ha spiegato il Sindaco dott. Cristian Leccese –, ci auguriamo di poter rispondere ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 11 agosto 2022)– L’Amministrazione comunale comunica che è statalarelativa alla concessione diper il pagamento dei canoni di locazione. Un aiuto destinato ai cittadini, in possesso di determinati requisiti, che abitano in alloggi condotti in locazione e, soprattutto a causa delle conseguenze dovute al Covid-19, hanno riscontrato difficoltà nel pagamento degli affitti. Le risorse, stanziate dalla Regione Lazio per l’annualità 2021, non potranno superare il 40% del costo del canone annuo e saranno comunque in misura non superiore ad un contributo totale di €2.000,00 per ogni singolo richiedente, nei limiti della disponibilità regionale erogata al Comune. “Grazie a questo contributo – ha spiegato il Sindaco dott. Cristian Leccese –, ci auguriamo di poter rispondere ...

brunkkk : @Apprezzolagente @coccione1963 @il_latinista La progressività viene garantita con quella deduzione (12.000 euro). C… - infotemporeale : Gaeta / Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione: pubblicata la graduatoria - GaetaNews24 : Avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione: pubblicata l… - GazzettinoGolfo : #Gaeta - Avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione: pub… - marcovaldo103 : @faberskj é mesi che mando pec e faccio telefonate alla mia cassa di previdenza, oltretutto perché VOGLIO PAGARE de… -