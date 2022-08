Conte si candida ovunque ma il risultato non cambia. Stroncato dai sondaggisti (Di giovedì 11 agosto 2022) Come è noto Giuseppe Conte ha ancora un tesoretto di consenso personale dovuto alla sua permanenza a Palazzo Chigi, nei due governi che ha guidato. Diverso il discosto per la forza politica che guida, il Movimento 5 Stelle, lontano anni luce dal risultato elettorale del 2018. E così l'ex premier ha annunciato che si candiderà in cinque collegi per massimizzare l'impatto positivo che, almeno nelle previsioni, potrà avere il suo nome nell'elettorato. Quanto farà guadagnare ai 5Stelle questa mossa? Lorenzo Pregliasco, sondaggista di YouTrend, spiega al Giornale che "di sicuro, la candidatura in più collegi comporta un vantaggio", ossia che il nome del candidato "diviene così visibile a più elettori". Insomma, dal punto di vista "tattico può aiutare". D'altronde anche Matteo Salvini fece lo stesso nel 2018. Ma c'è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Come è noto Giuseppeha ancora un tesoretto di consenso personale dovuto alla sua permanenza a Palazzo Chigi, nei due governi che ha guidato. Diverso il discosto per la forza politica che guida, il Movimento 5 Stelle, lontano anni luce dalelettorale del 2018. E così l'ex premier ha annunciato che si candiderà in cinque collegi per massimizzare l'impatto positivo che, almeno nelle previsioni, potrà avere il suo nome nell'elettorato. Quanto farà guadagnare ai 5Stelle questa mossa? Lorenzo Pregliasco, sondaggista di YouTrend, spiega al Giornale che "di sicuro, latura in più collegi comporta un vantaggio", ossia che il nome delto "diviene così visibile a più elettori". Insomma, dal punto di vista "tattico può aiutare". D'altronde anche Matteo Salvini fece lo stesso nel 2018. Ma c'è ...

