GoalItalia : Save the date ??? #FiorentinaTwente, 18 agosto Twente-Fiorentina, 25 agosto Inizia l'avventura viola in Conference L… - DiMarzio : #ConferenceLeague | Il @fctwente sarà l'avversario della @acffiorentina ai playoff - RSIsport : ????? Il Basilea e lo Young Boys hanno ottenuto l'accesso ai playoff di Conference League - leggoit : #conference league, la #fiorentina giocherà contro il #twente: il 18 agosto al Franchi, il 25 in Olanda - FcInterNewsit : Conference League, la Fiorentina sfiderà il Twente nei playoff: il quadro completo -

Il Twente sarà l'avversario della Fiorentina nei Playoff della Conference League di calcio. La squadra olandese di Enschede, che milita nell'Eredivisie (la Serie A olandese), nel match di ritorno valido per il terzo turno preliminare del torneo, ha battuto in casa i serbi del Cukaricki per 4-1 dopo essersi già imposti per 3-1 all'andata.