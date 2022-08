Concorso per 16 Posti da Ricercatore Sanitario all’IZS di Palermo (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Istituto Zooprofilattico Mirri di Palermo ha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione di 16 Ricercatori Sanitari, a tempo determinato, con un contratto della durata di 5 anni. Bando di Concorso In attuazione della deliberazione del commissario straordinario n. 395 dell'8 giugno 2022 e' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato per la durata di cinque anni, di sedici unita' di personale nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario, categoria Ds, come di seguito specificato: A) cinque Posti di Ricercatore Sanitario, categoria D, livello Ds, per laureati in scienze biologiche; B) quattro Posti di Ricercatore ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Istituto Zooprofilattico Mirri diha indetto unPubblico per l’Assunzione di 16 Ricercatori Sanitari, a tempo determinato, con un contratto della durata di 5 anni. Bando diIn attuazione della deliberazione del commissario straordinario n. 395 dell'8 giugno 2022 e' indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato per la durata di cinque anni, di sedici unita' di personale nel profilo professionale di, categoria Ds, come di seguito specificato: A) cinquedi, categoria D, livello Ds, per laureati in scienze biologiche; B) quattrodi...

