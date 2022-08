“Con lui si consola”. Ilary Blasi, chi è il nuovo famoso amico: muscoli e tutto tatuato (Di giovedì 11 agosto 2022) Pensavate fosse finita? Ma quando mai. Sembra proprio che il mondo della cronaca rosa ne avrà ancora per un bel po’ nei confronti della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti e i tanti intrighi che si nascondono dietro a questa triste quanto interessante faccenda. Purtroppo per loro, il gossip non si ferma. Oggi altre news. Una cosa è certa sin dall’inizio di tutta questa bufera. Ilary Blasi non ha nessuna intenzione di fare la parte della moglie sofferente e tradita, per questo non ha più smesso di mostrarsi sui social. Nei suoi prossimi progetti, un cambio di look per non somigliare alla nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, ed un baldo giovincello. Ilary Blasi, chi è Cristiano Iovino “In questo ultimo mese è lui che consola ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 11 agosto 2022) Pensavate fosse finita? Ma quando mai. Sembra proprio che il mondo della cronaca rosa ne avrà ancora per un bel po’ nei confronti della fine del matrimonio die Francesco Totti e i tanti intrighi che si nascondono dietro a questa triste quanto interessante faccenda. Purtroppo per loro, il gossip non si ferma. Oggi altre news. Una cosa è certa sin dall’inizio di tutta questa bufera.non ha nessuna intenzione di fare la parte della moglie sofferente e tradita, per questo non ha più smesso di mostrarsi sui social. Nei suoi prossimi progetti, un cambio di look per non somigliare alla nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, ed un baldo giovincello., chi è Cristiano Iovino “In questo ultimo mese è lui che...

