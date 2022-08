Con lo scooter tra le domus | turista australiano bloccato agli Scavi di Pompei

Leggi su ildenaro

I carabinieri hanno fermato, all'altezza di Porta Anfiteatro neglidi, undi 33 anni che in sella a unoera entrato abusivamente nel Parco archeologico attraverso il varco di Porta Vesuvio dove alcuni addetti erano impegnati in attività di routine. Quando i militari lo hanno fermato si è scusato dicendo di non sapere che quei viali fossero vietati ai mezzi non autorizzati. Appurato che non fosse stato arrecato alcun danno al patrimonio archeologico, l'uomo è stato denunciato per accesso abusivo all'interno del parco archeologico.