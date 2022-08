Commercio | Avedisco | nel Centro Italia cresce la vendita diretta | 85 000 gli incaricati

(Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Lab) - Larappresenta una professione sempre più contemporanea e moderna che custodisce preziosamente la tradizione, rivolgendo al contempo uno sguardo curioso e interessato verso il futuro. Sono sempre più numerosi glini che intraprendono una carriera in questo settore, che offre meritocrazia, versatilità e autorealizzazione per il proprio futuro professionale. Ad assicurarlo, Associazione vendite Ddrette servizio consumatori, che rende noto il numero deglialle vendite nell'area delnel 2021, superiore a 85.000, quasi 15.000 unità in più rispetto al 2020, ovvero il 21,2% delle 402.000 persone impiegate a livello nazionale. Il settore della...

In questa dinamica, il, comparto trainante per la ripresa economica , potrà giocare un ... ci rende molto orgogliosi " conclude il presidente diGiovanni Paolino ". In questo ...... garantisce formazione agli incaricati, mantiene vive le relazioni con i clienti e assicura la qualità dei prodotti, elementi in grado di fare la differenza", commenta il presidente, ... Crescono gli occupati nel settore