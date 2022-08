Come inserire il numero nel registro delle opposizioni (RPO) (Di giovedì 11 agosto 2022) A partire dal 27 luglio 2022 è operativo il nuovo registro delle opposizioni contro telemarketing selvaggio (conosciuto anche con la sigla RPO), in grado di proteggere i cittadini italiani dalle chiamate dei call center molesti sia sui numeri fissi che sui numeri di telefono cellulare (vera novità del settore, visto che il vecchio registro proteggeva solo i numeri fissi). Se siamo interessati ad attivare questo servizio gratuito nella guida che segue vi mostreremo , così da bloccare le chiamate di vendita di prodotti e servizi, le chiamate fatte dai robot (davvero molto fastidiose) e in generale bloccare tutte le chiamate indesiderate dei call center. LEGGI ANCHE -> Bloccare chiamate da numeri sgraditi e SMS indesiderati Come iscriversi al registro delle ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 11 agosto 2022) A partire dal 27 luglio 2022 è operativo il nuovocontro telemarketing selvaggio (conosciuto anche con la sigla RPO), in grado di proteggere i cittadini italiani dalle chiamate dei call center molesti sia sui numeri fissi che sui numeri di telefono cellulare (vera novità del settore, visto che il vecchioproteggeva solo i numeri fissi). Se siamo interessati ad attivare questo servizio gratuito nella guida che segue vi mostreremo , così da bloccare le chiamate di vendita di prodotti e servizi, le chiamate fatte dai robot (davvero molto fastidiose) e in generale bloccare tutte le chiamate indesiderate dei call center. LEGGI ANCHE -> Bloccare chiamate da numeri sgraditi e SMS indesideratiiscriversi al...

