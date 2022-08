Collegi | simbolo | leadership e tv | a che punto è la trattativa infinita tra Renzi e Calenda

(Di giovedì 11 agosto 2022) Oggi Carloe Matteosi vedranno per un incontro definito decisivo. L’obiettivo è varare l’alleanza tra Italia Viva e Azione per le elezioni del 25 settembre. Ma a parte i segnali di pace tra i due da discutere c’è molto, se non tutto. Le questioni aperte sono le candidature, i, ile gli spazi televisivi. Oltre a quella del front runner. Per il quale sembrano rimaste in ballo due ipotesi. Quella dello stesso. E quella di Mara Carfagna. Intanto i sondaggi accreditano il Terzo Polo del 4%. E c’è già chi fa i conti: se l’alleanza arrivasse al 7% ci sarebbero una ventina di posti disponibili tra Camera e Senato. Ma i candidabili sono molti di più. E qualcuno rimarrà di sicuro scontento. La costruzione dell’alleanza Di certo c’è chevuole ...

'In caso di alleanza tra Italia viva e Azione nelsaranno presenti i loghi dei due partiti, ... saranno candidati per l'allenaza Verdi - Sinistra Italiana neiuninominali e capilista ...... ma anche al centrodestra di spuntarla sugli avversari nei- non solo di Benevento - dove l'... E annuncia che venerdì presenterà il proprioper correre da solo. Ma fino a venerdì c'è ...Anche ieri nulla di fatto per il nascente Terzo polo tra Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. «No, non c'è ancora l'accordo, c'è tempo da qui a venerdì», ha detto il leader di Italia ...«L’accordo di fondo è raggiunto. Ci sono tutte le premesse per chiuderlo, ma il diavolo è sempre nei dettagli ed è meglio essere prudenti», dice Carlo ...