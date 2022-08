MediasetTgcom24 : Cnr: 'Il 55% delle case italiane è ad alto rischio idrogeologico' #2011 #ligurianord-occidentale #renatosomma… - voceditalia : Cnr, 55% delle case in Italia ad alto rischio idrogeologico - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: Coviello @IrissCnr: 'Il 55% delle case italiane esposte ad elevato rischio idrogeologico'. Da pochi giorni disponibile open… - clarissa_gmai : RT @CNRsocial_: Coviello @IrissCnr: 'Il 55% delle case italiane esposte ad elevato rischio idrogeologico'. Da pochi giorni disponibile open… - CNRsocial_ : Coviello @IrissCnr: 'Il 55% delle case italiane esposte ad elevato rischio idrogeologico'. Da pochi giorni disponib… -

A causa delle calamità naturali sono stati calcolati 51,8 miliardi di dollari di danni subiti dal 2011 al ...In particolare, 'è esposto ad elevato rischio idrogeologico il% delle abitazioni italiane, più ...di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (- ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lo rivela uno studio del Cnr - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo. Tra il 2011 e il 2021 gli eventi estremi sono passati da 348 a 1602 e i danni subiti ammontano a quasi 52 m ...