Clamoroso: Kessie può lasciare il Barcellona subito, cosa sta succedendo (Di giovedì 11 agosto 2022) È un Barcellona super competitivo quello che, nonostante i debiti, si prepara ad affrontare la nuova stagione. Con acquisti di qualità come Robert Lewandowski, Andreas Christensen o Franck Kessie, e proprio gli ultimi due potrebbero lasciare il club catalano gratuitamente se non verranno tesserati prima dell'esordio di sabato in Liga contro il Rayo Vallecano. I due giocatori, arrivati con trasferimenti gratuiti all'inizio dell'estate, rispettivamente dal Chelsea e dal Milan, a tre giorni dall'inizio della nuova stagione non sono ancora stati registrati nel campionato spagnolo. Dunque, scrive Espn, se non saranno tesserati prima della partita inaugurale del campionato spagnolo potrebbero entrambi far valere una clausola del contratto che li autorizza a partire gratuitamente. Barcellona, oltre 150 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) È unsuper competitivo quello che, nonostante i debiti, si prepara ad affrontare la nuova stagione. Con acquisti di qualità come Robert Lewandowski, Andreas Christensen o Franck, e proprio gli ultimi due potrebberoil club catalano gratuitamente se non verranno tesserati prima dell'esordio di sabato in Liga contro il Rayo Vallecano. I due giocatori, arrivati con trasferimenti gratuiti all'inizio dell'estate, rispettivamente dal Chelsea e dal Milan, a tre giorni dall'inizio della nuova stagione non sono ancora stati registrati nel campionato spagnolo. Dunque, scrive Espn, se non saranno tesserati prima della partita inaugurale del campionato spagnolo potrebbero entrambi far valere una clausola del contratto che li autorizza a partire gratuitamente., oltre 150 milioni di ...

