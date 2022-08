Ciclista investito a Zanica: grave (Di giovedì 11 agosto 2022) Zanica. Sarebbero gravi le condizioni del Ciclista investito giovedì pomeriggio, intorno alle 17.45 lungo via Padergnone a Zanica. Ancora poche le informazioni disponibili, compresa la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai carabinieri di Bergamo per i rilievi. I soccorsi sono in codice rosso, indice di massima gravità. Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022). Sarebbero gravi le condizioni delgiovedì pomeriggio, intorno alle 17.45 lungo via Padergnone a. Ancora poche le informazioni disponibili, compresa la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai carabinieri di Bergamo per i rilievi. I soccorsi sono in codice rosso, indice di massima gravità.

