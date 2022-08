Ciclismo | Tiesj Benoot dopo l’incidente in allenamento | “Poteva finire molto peggio | penso alla prossima stagione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il belgaè stato vittima lo scorso lunedì di un brutto incidente mentre si allenava sulle strade di Livigno. Il corridore della Jumbo-Visma ha rimediato una frattura ad una vertebra cervicale in seguito all’impatto con un’automobile. Incidente che ricorda da vicino quanto accaduto ad Egan Bernal, ma che per fortuna di, non ha avuto le stesse conseguenze. Lo stessoè consapevole del rischio corso, come dichiarato al media belga Het Laatste Nieuws: “Un infortunio delicato. Ma sono stato fortunato, perché i nervi non sono stati colpiti.. Sono passato da 67 a 0 km/h. È stato spaventoso. Devo essere rimasto senza conoscenza per un po’. Quando è arrivata l’ambulanza, sono ...