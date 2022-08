Ciclismo su pista: i giovani azzurri superano il turno nella Team Sprint agli Europei! (Di giovedì 11 agosto 2022) I Campionati Europei di Ciclismo su pista 2022 hanno preso il via oggi da Monaco di Baviera. Le gare che hanno aperto il programma sono state le qualificazioni per la Team Sprint al femminile ed al maschile. Obiettivo raggiunto per il giovanissimo terzetto azzurro composto da Matteo Tugnolo, Daniele Napolitano e Matteo Bianchi, in grado di strappare il pass per il turno successivo mettendosi alle spalle due rappresentative. Il terzetto ungherese ha dato il via ufficiale alla manifestazione continentale offrendo una prestazione piuttosto modesta, al di sotto delle comunque poco ambiziose aspettative. Diverso il discorso per le francesi che, grazie all’apporto decisivo di Mathilde Gros riescono a fermare il cronometro sull’ottimo tempo di 38.926. Il tempo delle transalpine è riuscito a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) I Campionati Europei disu2022 hanno preso il via oggi da Monaco di Baviera. Le gare che hanno aperto il programma sono state le qualificazioni per laal femminile ed al maschile. Obiettivo raggiunto per ilssimo terzetto azzurro composto da Matteo Tugnolo, Daniele Napolitano e Matteo Bianchi, in grado di strappare il pass per ilsuccessivo mettendosi alle spalle due rappresentative. Il terzetto ungherese ha dato il via ufficiale alla manifestazione continentale offrendo una prestazione piuttosto modesta, al di sotto delle comunque poco ambiziose aspettative. Diverso il discorso per le francesi che, grazie all’apporto decisivo di Mathilde Gros riescono a fermare il cronometro sull’ottimo tempo di 38.926. Il tempo delle transalpine è riuscito a ...

darksa0irse : Come gasa il ciclismo su pista - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: tocca al team sprint maschile con i giovani azzurri in gara -… - Nicola89144151 : Ciclismo su Pista su Rai 2 con Stefano Rizzato e Marco Saligari - lokisuperstark : Mamma mia quanto amo ciclismo su pista Poi l'inseguimento a squadre >>>>> - Campioni_cn : Camilla Marzanati del Racconigi Cycling Team in ritiro con la nazionale Azzurra pista -