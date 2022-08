Ciclismo su pista | Europei Monaco 2022 | Italia avanti nell’inseguimento | ok anche Team Sprint maschile

sportface2016 : #Ciclismo su pista, #EuropeanChampionships 2022: #Italia avanti nell'inseguimento, ok anche Team Sprint maschile - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! Attesa… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! -… - Nicola89144151 : Su Rai 2 linea al Nuoto, su Rai Sport alternanza Ciclismo su Pista e Ginnastica Artistica - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA -

OA Sport

In testa troviamo la Germania, campionessa olimpica e del mondo in carica: le teutoniche sono al comando con 4:14.688, alla velocità di 56.539 km/h. Le azzurre domani se la vedranno nel primo turno ...Prima le olandesi hanno abbassato il miglior tempo a 38.492, con un ultimo giro clamoroso da parte di Steffie Van der Peet. Il tempo delle orange è rimasto in testa per pochissimi minuti, prima di ... LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell'inseguimento femminile parte alla grande! Attesa per l'inseguimento maschile Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Fino al 21 agosto gli Europei multisport che assegneranno medaglie di atletica, beach volley, canoa, canottaggio, ciclismo (pista, Mtb, Bmx freestyle, strada), ginnastica, arrampicata, tennistavolo e ...