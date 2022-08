Ciclismo, Egan Bernal è pronto per il ritorno alle gare: mirino puntato sul Giro di Germania! (Di giovedì 11 agosto 2022) Egan Bernal, finalmente, vede la luce in fondo al tunnel. Il ciclista colombiano, infatti, ancora alle prese con il lunghissimo recupero dopo il tremendo incidente dello scorso 24 gennaio durante un allenamento sulle strade di casa, sembra ormai pronto al ritorno in pista. Il portacolori del team Ineos-Grenadiers, com’è normale che sia, non vede l’ora di tornare a fare quel che più ama, anche per mettersi alle spalle questi lunghi mesi ai box, e punta il mirino verso alcune date ben precise. Iniziamo con il dire che, ovviamente, il colombiano non potrà essere ai nastri di partenza della Vuelta a España (che prenderà il via il prossimo 19 agosto dall’Olanda) ma il suo rientro non dovrebbe tardare in maniera particolare e, anzi, sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022), finalmente, vede la luce in fondo al tunnel. Il ciclista colombiano, infatti, ancoraprese con il lunghissimo recupero dopo il tremendo incidente dello scorso 24 gennaio durante unnamento sulle strade di casa, sembra ormaialin pista. Il portacolori del team Ineos-Grenadiers, com’è normale che sia, non vede l’ora di tornare a fare quel che più ama, anche per mettersispquesti lunghi mesi ai box, e punta ilverso alcune date ben precise. Iniziamo con il dire che, ovviamente, il colombiano non potrà essere ai nastri di partenza della Vuelta a España (che prenderà il via il prossimo 19 agosto dall’Olanda) ma il suo rientro non dovrebbe tardare in maniera particolare e, anzi, sarà ...

