Chiamata urgente per Maria De Filippi | episodio preoccupante | scatta l’allarme

Leggi su direttanews

(Di giovedì 11 agosto 2022) Una dama del Trono Over di Uomini e Donne fa preoccupare tutti, ansia anche perDe-De--(Witty tv) Una dama di Uomini e Donne, lo storico programma diDeha deciso di recarsi in ospedale per via del panico dovuto a forti mal di testa. Tutti preoccupati per la dama, compresa la conduttriceDe, perché ormai il pubblico si è affezionato alla donna visto il lungo periodo trascorso in trasmissione al Trono Over. Nel dettaglio ci riferiamo a Ida Platano, che anche durante questa ultima edizione andata in onda prima dello stop estivo, è riuscita a dare il meglio di sé con i tiri e molla di Riccardo Guarnieri. La storica coppia non ha chiarito la questione: dopo un primo riavvicinamento anche la speranza ...