Chi maltratta gli animali è un potenziale assassino (Di giovedì 11 agosto 2022) Il legame tra crudeltà nei confronti di cani o gatti e violenza verso le persone è scientificamente accertato. Lo spiega l’Associazione Link-Italia che da anni si occupa di prevenire queste «strategie predatorie». Se è vero che possiamo conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui tratta gli animali, come sosteneva il filosofo tedesco Immanuel Kant, è altrettanto vero che possiamo conoscere la sua mano, le sue armi e il suo sadismo nel momento stesso in cui esercita violenza su cani, gatti e altri animali da compagnia. E a dirlo è la scienza: chi uccide o tortura un animale non è solo un individuo inutilmente crudele e privo di empatia, ma un vero e proprio criminale, un pericolo potenziale per tutti noi esseri umani. Su questo aspetto la letteratura criminologica internazionale è molto chiara, quando afferma che esiste un forte ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 agosto 2022) Il legame tra crudeltà nei confronti di cani o gatti e violenza verso le persone è scientificamente accertato. Lo spiega l’Associazione Link-Italia che da anni si occupa di prevenire queste «strategie predatorie». Se è vero che possiamo conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui tratta gli, come sosteneva il filosofo tedesco Immanuel Kant, è altrettanto vero che possiamo conoscere la sua mano, le sue armi e il suo sadismo nel momento stesso in cui esercita violenza su cani, gatti e altrida compagnia. E a dirlo è la scienza: chi uccide o tortura un animale non è solo un individuo inutilmente crudele e privo di empatia, ma un vero e proprio criminale, un pericoloper tutti noi esseri umani. Su questo aspetto la letteratura criminologica internazionale è molto chiara, quando afferma che esiste un forte ...

Guardie zoofile: chi sono e cosa fanno La legge tutela gli animali dalle aggressioni ingiustificate da parte dell'uomo. Chi maltratta oppure uccide, senza motivo alcuno, un animale rischia infatti di finire in prigione. Trattandosi di reati a tutti gli effetti, i maltrattamenti ai danni degli animali possono essere ... Acireale, uccide cucciolo di pastore maremmano a bastonate: denunciato Quello che è successo ad Aci Platani ci conferma che è necessario rendere più severe le pene per chi maltratta e uccide gli animali'. La Legge per Tutti Partito Animalista Italiano Catania: cucciolo ucciso a bastonate ad Acireale Un cucciolo è stato barbaramente ucciso a bastonate. Il fatto è avvenuto ad Aci Platani, frazione di Acireale, nei pressi dello stadio Tupparello. L’uomo, un settantasettenne del luogo, non ha spiegat ... Acireale, cucciolo di cane ucciso a colpi di bastone I fatti sono avvenuti ieri sera nei pressi dello stadio di calcio. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale. «Quello che è successo ci conferma che è necessario rendere più severe le pene ... La legge tutela gli animali dalle aggressioni ingiustificate da parte dell'uomo.oppure uccide, senza motivo alcuno, un animale rischia infatti di finire in prigione. Trattandosi di reati a tutti gli effetti, i maltrattamenti ai danni degli animali possono essere ...Quello che è successo ad Aci Platani ci conferma che è necessario rendere più severe le pene pere uccide gli animali'. Guardie zoofile: chi sono e cosa fanno Un cucciolo è stato barbaramente ucciso a bastonate. Il fatto è avvenuto ad Aci Platani, frazione di Acireale, nei pressi dello stadio Tupparello. L’uomo, un settantasettenne del luogo, non ha spiegat ...I fatti sono avvenuti ieri sera nei pressi dello stadio di calcio. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale. «Quello che è successo ci conferma che è necessario rendere più severe le pene ...