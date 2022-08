Chi era Liliana De Curtis, figlia di Totò che prese il nome dal grande amore del papà (Di giovedì 11 agosto 2022) Liliana avrebbe voluto fare l’attrice cinematografica, ma il papà Totò, principe Antonio de Curtis (1898-1967), glielo impedì consentendole soltanto, quando era bambina, una breve apparizione in un suo film del 1940, «San Giovanni decollato»; ha avuto un piccolissimo ruolo anche in «Orient Express» (1954) di Carlo Ludovico Bragaglia. Insieme a Matilde Amorosi, Liliana ha scritto vari libri dedicati al padre sulla scia dei suoi ricordi e dei suoi rimpianti, tra i quali per Mondadori «Totò mio padre» e «Totò a prescindere». In età matura è stata attrice di teatro. All’anagrafe Liliana Focas Flavio Angelo Ducas Comneno de Curtis di Bisanzio Gagliardi, era nata a Roma il 10 maggio 1933. Il nome Liliana fu ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 agosto 2022)avrebbe voluto fare l’attrice cinematografica, ma il, principe Antonio de(1898-1967), glielo impedì consentendole soltanto, quando era bambina, una breve apparizione in un suo film del 1940, «San Giovanni decollato»; ha avuto un piccolissimo ruolo anche in «Orient Express» (1954) di Carlo Ludovico Bragaglia. Insieme a Matilde Amorosi,ha scritto vari libri dedicati al padre sulla scia dei suoi ricordi e dei suoi rimpianti, tra i quali per Mondadori «mio padre» e «a prescindere». In età matura è stata attrice di teatro. All’anagrafeFocas Flavio Angelo Ducas Comneno dedi Bisanzio Gagliardi, era nata a Roma il 10 maggio 1933. Ilfu ...

