Chelsea, Sterling: “Club fatto su misura per me, il mio minutaggio al City era limitato” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il nuovo attaccante del Chelsea, Raheem Sterling, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a lasciare il Manchester City: “Il mio minutaggio al City era limitato per diverse ragioni e non potevo permettermi di perdere tempo. Quando mi guardo indietro non vedo un giocatore in declino e voglio mantenermi a un certo livello. È da quando ho 17 anni che sono un titolare, ed essere all’apice della carriera e non giocare con regolarità era qualcosa che non potevo accettare. Ho provato a lottare e cambiare le cose ma non ci sono riuscito. All’inizio avevo alcune opzioni ma il Chelsea era quella fatta su misura per i miei obiettivi personali. Parliamo di una squadra che ha giocato 4-5 finali negli ultimi anni”. “Ho ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Il nuovo attaccante del, Raheem, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a lasciare il Manchester: “Il mioaleraper diverse ragioni e non potevo permettermi di perdere tempo. Quando mi guardo indietro non vedo un giocatore in declino e voglio mantenermi a un certo livello. È da quando ho 17 anni che sono un titolare, ed essere all’apice della carriera e non giocare con regolarità era qualcosa che non potevo accettare. Ho provato a lottare e cambiare le cose ma non ci sono riuscito. All’inizio avevo alcune opzioni ma ilera quella fatta super i miei obiettivi personali. Parliamo di una squadra che ha giocato 4-5 finali negli ultimi anni”. “Ho ...

