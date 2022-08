sportli26181512 : Chelsea, Sterling: 'Avevo altre opzioni, ma qui è perfetto' VIDEO: Ecco le parole di Raheem Sterling, attaccante pa… - a_parenti_nrg25 : Il #Chelsea ha acquistato Raheem #Sterling durante la sessione estiva, il giocatore ha spiegato il perché dell'addi… - zazoomblog : ?? – Raheem Sterling (Chelsea): “Non potevo perdere tempo” al Manchester City - #Raheem #Sterling #(Chelsea):… - zazoomblog : ?? – Raheem Sterling (Chelsea): “Non potevo perdere tempo” al Manchester City - #Raheem #Sterling #(Chelsea):… - laregione : “Al City giocavo sempre meno, sprecando gli anni migliori” -

Raheemsi è presentato in conferenza ufficiale con la maglia del. Il nuovo acquisto ha espresso la sua contentezza per essere ..."Sono all'apice della carriera, non potevo accettare di non giocare con regolarità" LONDRA (INGHILTERRA) - Raheemal Manchester City non si sentiva più protagonista e ilè stato la conseguenza logica. Il 27enne attaccante inglese parla del suo trasferimento a Stamford Bridge spiegando che "il mio ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L’attaccante inglese Raheem Sterling, giunto durante l’estate a Stamford Bridge, ha illustrato le ragioni del suo addio ai Citizens. In pratica, non voleva gettar via i suoi migliori anni a causa di u ...