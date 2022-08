Certificati nelle edicole | firmata la convenzione

(Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il sindaco Rinaldo Melucci ha sottoscritto lacon il Sindacato Nazionale Autonomo dei Giornalai che consentirà di poter richiedereanagrafici al proprio edicolante di fiducia. Laè stata sottoscritta dal vicepresidente nazionale dello Snag Renato Russo, presenti anche il responsabile regionale del sindacato Antonio Losapio e il presidente provinciale Antonio Mancino. «Si tratta di un’innovazione che presto coinvolgerà anche la categoria dei tabaccai – il commento del primo cittadino – completando il lavoro iniziato più di un anno fa, durante il nostro primo mandato. Siamo certi che i cittadini apprezzeranno, ma sarà anche un’opportunità per leaffinché possano sperimentare nuovi servizi». first appeared on Tarantini ...

