C'eravamo tanto odiati. Renzi e Calenda si sposano. Per interesse (Di giovedì 11 agosto 2022) Neanche un incontro né una conferenza stampa a suggellare il matrimonio. "Quanto reggeremo insieme considerato il debordante protagonismo dei due?", si chiedono i peones di Azione e Iv. Il Terzo Polo nasce ma nessuno sta sereno

