Centrodestra, Toti: Forza Italia indebolita, ora siamo noi la gamba moderata (Di giovedì 11 agosto 2022) “La nostra idea è rafForzare la stessa area di Forza Italia che non è stata presidiata con l’efficacia dovuta”. Così il presidente della Regione Liguria e di Italia al centro, Giovanni Toti, a “Tg1 mattina” su Rai Uno, parlando della futura lista unica dei moderati di Centrodestra. “L’unione dei movimenti di centro che sostengono il Centrodestra- spiega- nasce per dare Forza a quella gamba moderata dell’alleanza che si è via via sfarinata con l’indebolimento di Forza Italia. L’idea è che questa lista possa essere un baluardo a sinistra della coalizione: chi non si riconosce in determinati partiti della coalizione, anziché andare a votare fuori, troverà all’interno del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) “La nostra idea è rafre la stessa area diche non è stata presidiata con l’efficacia dovuta”. Così il presidente della Regione Liguria e dial centro, Giovanni, a “Tg1 mattina” su Rai Uno, parlando della futura lista unica dei moderati di. “L’unione dei movimenti di centro che sostengono il- spiega- nasce per darea quelladell’alleanza che si è via via sfarinata con l’indebolimento di. L’idea è che questa lista possa essere un baluardo a sinistra della coalizione: chi non si riconosce in determinati partiti della coalizione, anziché andare a votare fuori, troverà all’interno del ...

