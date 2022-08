C' è lui ospite | il disastro a La7 | il big che affossa tutto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) Giuseppe ConteLa corsa al voto. Il programma di La7 condotto da Paolo Celata ha registrato mercoledì 10 agosto il 4 per cento di share. La trasmissione ha incollato alla tv solo 494.000 spettatori, distaccato da Controcorrente assestatosi invece sul 6.2 per cento con 655.000 individui all'ascolto. Proprio ieri era stata annunciata la presenza del leader del Movimento 5 Stelle, che oltre a far crollare i consensi manda a picco gli ascolti. Sembrano dunque lontanissimi i tempi in cui Conte, da presidente del Consiglio, teneva tutta Italia davanti alla tv a suon di Dpcm e altri annunci. Per La corsa al voto è l'ennesimo flop. Già all'esordio la trasmissione che vede protagonista Celata, Alessandro De Angelis e la corrispondente del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli, non aveva registrato ottimi risultati. All'epoca, trainata da In Onda Estate ...