C'è anche l'ufficialità: il Napoli ha un nuovo portiere (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Napoli ha un nuovo portiere. Dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto, la società partenopea ha ufficializzato l'accordo con Salvatore Sirigu. L'esperto estremo difensore, reduce dall'esperienza con il Genoa, si è legato al Napoli fino al 2023, con opzione di prolungamento fino al 2024. Il 35enne originario di Nuoro si è messo subito a disposizione di Luciano Spalletti e sarà convocabile per la prima di campionato al "Bentegodi" contro il Verona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

