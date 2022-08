CdS – Fiorentina, Milenkovic blindato: contratto fino al 2027! (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 09:02:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Sarà oggi il giorno dell’annuncio del rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic: l’appuntamento è fissato alle ore 16 presso la sala stampa dello stadio Franchi per una conferenza il cui protagonista sarà proprio il centrale (lo ha annunciato in serata la Fiorentina, senza però rilasciare ulteriori dettagli) e la sensazione è che sarà proprio quello il momento in cui il serbo ufficializzerà di aver prolungato il suo accordo con la Fiorentina, che negli ultimi mesi aveva messo in atto una vera e propria opera di convincimento nei confronti del difensore. I dettagli del nuovo accordo, per adesso, rimangono top-secret anche se tutto porta a dire che l’intesa a cui sono giunti l’area tecnica e ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 09:02:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Sarà oggi il giorno dell’annuncio del rinnovo didi Nikola: l’appuntamento è fissato alle ore 16 presso la sala stampa dello stadio Franchi per una conferenza il cui protagonista sarà proprio il centrale (lo ha annunciato in serata la, senza però rilasciare ulteriori dettagli) e la sensazione è che sarà proprio quello il momento in cui il serbo ufficializzerà di aver prolungato il suo accordo con la, che negli ultimi mesi aveva messo in atto una vera e propria opera di convincimento nei confronti del difensore. I dettagli del nuovo accordo, per adesso, rimangono top-secret anche se tutto porta a dire che l’intesa a cui sono giunti l’area tecnica e ...

