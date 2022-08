Carovita mai così alto dal 1984. Alle famiglie conto da 800 euro (Di giovedì 11 agosto 2022) L'Istat conferma l'aumento dei prezzi in italia del 7,9% nel mese di luglio. Accelera la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che si porta a +9,1%. Un aumento che non si osservava ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 agosto 2022) L'Istat conferma l'aumento dei prezzi in italia del 7,9% nel mese di luglio. Accelera la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che si porta a +9,1%. Un aumento che non si osservava ...

lukilino : @francang1950 Basta andare al Bar Sport del mio paese e sentire l'idraulico, il meccanico, o il carpentiere, tutti… - Alfonso39487669 : RT @laura_ceruti: Draghi invece è stato mandato a casa in un momento di pieno fulgore del governo sia economicamente( una crescita mai vist… - cosa_mai : RT @enrico_farda: #Fratoianni a #inonda rispolvera il mantra delle famiglie che non arrivano alla fine del mese. Per questo lui candida anc… - photos_sal : RT @PPedro_de_Leon: @GiorgiaMeloni Carovita e crisi che non c’entrano una mazza con le alleanze per le elezioni, ma si sà in campagna elett… - PPedro_de_Leon : @GiorgiaMeloni Carovita e crisi che non c’entrano una mazza con le alleanze per le elezioni, ma si sà in campagna e… -