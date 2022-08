Carmen Di Pietro svela il suo vero lavoro: "Sono una maestra.." (Di giovedì 11 agosto 2022) Carmen di Pietro ha alle sue spalle una lunga e fortunata carriera nel mondo dello spettacolo. Di recente, però, ha svelato sui social quale lavoro volesse fare davvero: la maestra. Scopriamo perché Come accennato, la bella Carmen è una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo italiano e i suoi esordi, nonostante sembri molto più giovane, risalgono a molti anni fa. Erano addirittura gli anni 80’ quando ha iniziato a lavorare come modella nelle principali capitali europee. All’epoca, inoltre, fu anche molto discussa per alcune fotografie in cui si è mostrata in nudi integrali. Pochi anni più tardi, inoltre, ha interpretato diversi ruoli in alcuni film erotici e più tardi è approdata anche in TV nel ruolo di soubrette. Era il 1991, infatti, quando appare in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 11 agosto 2022)diha alle sue spalle una lunga e fortunata carriera nel mondo dello spettacolo. Di recente, però, hato sui social qualevolesse fare dav: la. Scopriamo perché Come accennato, la bellaè una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo italiano e i suoi esordi, nonostante sembri molto più giovane, risalgono a molti anni fa. Erano addirittura gli anni 80’ quando ha iniziato a lavorare come modella nelle principali capitali europee. All’epoca, inoltre, fu anche molto discussa per alcune fotografie in cui si è mostrata in nudi integrali. Pochi anni più tardi, inoltre, ha interpretato diversi ruoli in alcuni film erotici e più tardi è approdata anche in TV nel ruolo di soubrette. Era il 1991, infatti, quando appare in ...

