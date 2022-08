globalistIT : - TelemiaLaTv : Politiche 2022, il valzer delle candidature in Calabria: centrodestra avanti, caos nel Pd - TommyBrain : Visione TV:Il caos delle candidature PD: dai sindacalisti ai virologi, tra i litigi dei politici - IacobellisT : Visione TV:Il caos delle candidature PD: dai sindacalisti ai virologi, tra i litigi dei politici - TommyBrain : Visione:Il caos delle candidature PD: dai sindacalisti ai virologi, tra i litigi dei politici -

Globalist.it

in casa M5S mentre si avvicina il giorno delle parlamentarie, in programma - salvo sorprese - ... Conte ha aperto alle pluri -, annunciando che si presenterà in più circoscrizioni. Un'...... " Giovani Democratici hanno il diritto e il dovere di esigere spazio, ottenendo...M5S, LITE CONTE - RAGGI Svolta nel frattempo nella campagna elettorale di Giorgia Meloni, data sempre ... Caos candidature nel M5s, Borrè: “Conte sbatterà la faccia contro il Comitato di garanzia” La pluricandidatura di Giuseppe Conte, che ha fatto infuriare Virginia Raggi, non rispetta lo statuto del M5s: è quanto afferma il legale Lorenzo Borrè ...Né è predicabile la candidatura in più collegi. Tanto meno la collocazione in lista in assenza di partecipazione alle primarie. Bene ha fatto Virginia Raggi a richiamare l’attenzione sul punto.