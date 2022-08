Canottaggio, Rodini-Cesarini: “Stiamo molto meglio rispetto all’ultimo raduno, sfida aperta con Gran Bretagna e Francia” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il doppio pesi leggeri femminile dell’Italia, composto da Federica Cesarini e Valentina Rodini, ha subito fatto capire di non essere a Monaco per scherzare. Nella mattina, infatti, la coppia che ha vinto l’oro olimpico a Tokyo lo scorso anno si è messa in Gran luce: 7’41?67 il tempo, che è anche il migliore delle batterie di stamane. Così Cesarini, portacolori delle Fiamme Oro e capovoga, al sito della Federazione Italiana Canottaggio: “Ci sentiamo molto meglio rispetto a Lucerna e soprattutto dal collegiale di Sabaudia. Vediamo adesso in finale dove sappiamo sarà una lotta con Francia e Gran Bretagna e, in generale, tutti gli equipaggi perché queste gare sono imprevedibili. Siamo comunque ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Il doppio pesi leggeri femminile dell’Italia, composto da Federicae Valentina, ha subito fatto capire di non essere a Monaco per scherzare. Nella mattina, infatti, la coppia che ha vinto l’oro olimpico a Tokyo lo scorso anno si è messa inluce: 7’41?67 il tempo, che è anche il migliore delle batterie di stamane. Così, portacolori delle Fiamme Oro e capovoga, al sito della Federazione Italiana: “Ci sentiamoa Lucerna e soprattutto dal collegiale di Sabaudia. Vediamo adesso in finale dove sappiamo sarà una lotta cone, in generale, tutti gli equipaggi perché queste gare sono imprevedibili. Siamo comunque ...

