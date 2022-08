Canoa slalom, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Pau: otto azzurri in Francia (Di giovedì 11 agosto 2022) Archiviata la rassegna, il finale di stagione per la Canoa slalom prevede le ultime fatiche del circuito di Coppa del Mondo: a Pau, in Francia, si terrà da venerdì 26 a domenica 28 agosto 2022 l’ultima tappa prima delle Finali, che si terranno nel fine settimana successivo. Nel kayak maschile saranno in gara Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre nel kayak femminile sarà al via Stefanie Horn. Contingente completo nella canadese maschile, con Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi, infine nella canadese femminile spazio a Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. I convocati dell’Italia KAYAK MASCHILE C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO C.S. AERONAUTICA MILITARE: Marcello BEDAKAYAK FEMMINILE G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORNCANADESE ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Archiviata la rassegna, il finale di stagione per laprevede le ultime fatiche del circuito didel: a Pau, in, si terrà da venerdì 26 a domenica 28 agosto 2022 l’ultimaprima delle Finali, che si terranno nel fine settimana successivo. Nel kayak maschile saranno in gara Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre nel kayak femminile sarà al via Stefanie Horn. Contingente completo nella canadese maschile, con Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi, infine nella canadese femminile spazio a Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. IKAYAK MASCHILE C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO C.S. AERONAUTICA MILITARE: Marcello BEDAKAYAK FEMMINILE G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORNCANADESE ...

