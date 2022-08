Canoa | Europei Monaco 2022 | tutti i convocati azzurri per la rassegna continentale

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 agosto 2022) Conto alla rovescia per i Campionatidivelocità e para, in programma adi Baviera dal 18 al 21 agosto. Il direttore tecnico Oreste Perri ha scelto i 18 atleti per lasprint nelle specialità del kayak e della canadese, sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Tra i kayak in barca doppia Samuele Burgo e Andrea Schera (Fiamme Gialle) torneranno ai blocchi di partenza del K2 1000 dopo l’argento mondiale conquistato in Canada la scorsa settimana, Agata Fantini e Mathilde Rosa (Marina Militare) formeranno invece la coppia del K2 1000 femminile. Sulla nuova distanza olimpica del K2 500 saranno al via Alessandro Gnecchi (Carabinieri) e Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre), mentre l’equipaggio femminile sarà composto da Susanna Cicali (Fiamme Azzurre) e Cristina Petracca ...