CANALE 5 TRASMETTE TUTTO ACCADE A SAN SIRO, IL CONCERTO-EVENTO DI ALESSANDRA AMOROSO (Di giovedì 11 agosto 2022) CANALE 5 dopo anni e anni, tornerà a proporre in prima serata un CONCERTO. Non si tratta di un montaggio come accaduto per Vasco Rossi, ma bensì un CONCERTO vero e proprio. Un promo (vedi sotto) passato ieri durante il pomeriggio, su CANALE 5, ha annunciato che prossimamente andrà in onda TUTTO ACCADE, il CONCERTO-EVENTO di ALESSANDRA AMOROSO tenutosi il 13 luglio allo stadio San SIRO di Milano. Il CONCERTO in quell’occasione, vendette 42 mila biglietti (sono 80 mila in TUTTO i posti a sedere a San SIRO, ma una parte dello stadio era chiuso per ovvie ragioni) un vero e proprio successo. Lo sarà anche in tv? La messa in onda dell’ex cantante di Amici ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 11 agosto 2022)5 dopo anni e anni, tornerà a proporre in prima serata un. Non si tratta di un montaggio come accaduto per Vasco Rossi, ma bensì unvero e proprio. Un promo (vedi sotto) passato ieri durante il pomeriggio, su5, ha annunciato che prossimamente andrà in onda, ilditenutosi il 13 luglio allo stadio Sandi Milano. Ilin quell’occasione, vendette 42 mila biglietti (sono 80 mila ini posti a sedere a San, ma una parte dello stadio era chiuso per ovvie ragioni) un vero e proprio successo. Lo sarà anche in tv? La messa in onda dell’ex cantante di Amici ...

