Camila Giorgi-Pegula oggi, WTA Toronto 2022: orario, programma in chiaro, dove vederla in tv, streaming (Di giovedì 11 agosto 2022) Torna in campo Camila Giorgi nell’ATP Toronto 2022. Il cemento canadese, che l’anno scorso la vide vincitrice (anche se si giocava a Montreal) torna il palcoscenico ideale per la nostra portacolori che sarà impegnata in un ottavo di finale quanto mai complicato contro la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del tabellone. Il match tra la nostra portacolori e Jessica Pegula sarà il secondo del programma sul National Bank Grandstand. Il primo match, tra Aryna Sabalenka e Cori “Coco” Gauff prenderà il via alle ore 17.00 italiane (le ore 11.00 locali), quindi toccherà subito a Camila Giorgi che cercherà di proseguire nel suo cammino nel torneo canadese, dopo aver superato la belga Elise Mertens nel turno precedente. Lo scoglio ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Torna in camponell’ATP. Il cemento canadese, che l’anno scorso la vide vincitrice (anche se si giocava a Montreal) torna il palcoscenico ideale per la nostra portacolori che sarà impegnata in un ottavo di finale quanto mai complicato contro la statunitense Jessica, numero 3 del tabellone. Il match tra la nostra portacolori e Jessicasarà il secondo delsul National Bank Grandstand. Il primo match, tra Aryna Sabalenka e Cori “Coco” Gauff prenderà il via alle ore 17.00 italiane (le ore 11.00 locali), quindi toccherà subito ache cercherà di proseguire nel suo cammino nel torneo canadese, dopo aver superato la belga Elise Mertens nel turno precedente. Lo scoglio ...

