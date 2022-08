Camila Giorgi ok al WTA Toronto: Mertens ko, azzurra agli ottavi (Di giovedì 11 agosto 2022) Buona prova e cammino nuovamente da scrivere per la nostra Camila Giorgi. La tennista maceratese è riuscita a battere Elise Mertens, numero trentasette del Ranking WTA del tennis internazionale in rosa, in quel di Toronto aggiudicandosi il pass per il turno successivo del torneo nordamericano. Una vittoria ed un traguardo davvero importanti per l’azzurra che, grazie a questo risultato, potrà ambire alla scalata della graduatoria individuale riservata alle migliori tenniste del panorama mondiale. Con l’affermazione di ieri infatti, la 30enne punta fortemente il sessantacinquesimo posto della classifica internazionale, a pari punti con la connazionale Lucia Bronzetti. Davvero niente male. Camila Giorgi è praticamente perfetta: adesso gli ottavi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Buona prova e cammino nuovamente da scrivere per la nostra. La tennista maceratese è riuscita a battere Elise, numero trentasette del Ranking WTA del tennis internazionale in rosa, in quel diaggiudicandosi il pass per il turno successivo del torneo nordamericano. Una vittoria ed un traguardo davvero importanti per l’che, grazie a questo risultato, potrà ambire alla scalata della graduatoria individuale riservata alle migliori tenniste del panorama mondiale. Con l’affermazione di ieri infatti, la 30enne punta fortemente il sessantacinquesimo posto della classifica internazionale, a pari punti con la connazionale Lucia Bronzetti. Davvero niente male.è praticamente perfetta: adesso gli...

