Camarda: “Mi ispiro a Ronaldo il fenomeno, ma ammiro Ibra per la mentalità” (Di giovedì 11 agosto 2022) Francesco Camarda, giovane talento in forza al Milan, ha parlato di sé stesso in occasione di un'intervista a 'La Giovane Italia' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 agosto 2022) Francesco, giovane talento in forza al Milan, ha parlato di sé stesso in occasione di un'intervista a 'La Giovane Italia'

MauricioR_08 : RT @DavideLusinga: Francesco Camarda a La Giovane Italia: 'Tifo #Milan da quando sono andato per la prima volta allo stadio a 6 anni. Mi is… - supermax : RT @DavideLusinga: Francesco Camarda a La Giovane Italia: 'Tifo #Milan da quando sono andato per la prima volta allo stadio a 6 anni. Mi is… - Danielee1899 : RT @DavideLusinga: Francesco Camarda a La Giovane Italia: 'Tifo #Milan da quando sono andato per la prima volta allo stadio a 6 anni. Mi is… - betti_chri : RT @DavideLusinga: Francesco Camarda a La Giovane Italia: 'Tifo #Milan da quando sono andato per la prima volta allo stadio a 6 anni. Mi is… - CAVEOfficial : RT @DavideLusinga: Francesco Camarda a La Giovane Italia: 'Tifo #Milan da quando sono andato per la prima volta allo stadio a 6 anni. Mi is… -

Milan, parla il baby Camarda: «Mi ispiro a Ronaldo e Benzema» Milan News 24 Milan, parla il baby Camarda: «Mi ispiro a Ronaldo e Benzema» dal punto di vista caratteriale invece ammiro Ibrahimovic: ha un atteggiamento vincente.» The post Milan, parla il baby Camarda: «Mi ispiro a Ronaldo e Benzema» appeared first on Milan News 24. dal punto di vista caratteriale invece ammiro Ibrahimovic: ha un atteggiamento vincente.» The post Milan, parla il baby Camarda: «Mi ispiro a Ronaldo e Benzema» appeared first on Milan News 24.