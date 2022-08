Calendario Europei nuoto Roma oggi | orari 11 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022), giovedì 11, prendono il via gli2022 di. La Città Eterna sarà teatro di una rassegna continentale molto attesa in cui l’Italia vorrà fare molto bene. La selezione del Bel Paese sarà protagonista quest’nelle prove delin corsie e delartistico. Battere al mattino dalle 09.00 con atleti del calibro di Thomas Ceccon nei 50 delfino uomini, Alberto Razzetti nei 400 misti uomini, Margherita Panziera nei 200 dorso donne, Nicolò Martinenghi nei 100 rana uomini e Simona Quadarella negli 800 stile libero donne. Una serie di gare decisamente interessante in cui gli azzurri vorranno rispondere presente. Per quanto riguarda la danza in vasca, al mattino ci saranno le eliminatorie del solo libero con Linda Cerruti, ...