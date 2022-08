Calendario Europei arrampicata sportiva oggi | orari 11 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Appuntamento da non perdere quest’con la prima giornata ufficiale per quanto riguarda i campionatidi. A Monaco di Baviera tutto è pronto per la seconda edizione della rassegna continentale che comprende nove sport. Boulder, Lead e Speed sono le discipline coinvolte per quanto riguarda l’che rientra nelle due settimane di azione. Ilscatterà quest’con le qualificazioni del Lead femminile e del Boulder maschile, turni che si svolgeranno in mattinata. Laura Rogora, Giorgia Tesio, Camilla Moroni, Claudia Ghisolfi e Ilaria Maria Scolaris rappresenteranno il ‘Bel Paese’ al femminile, mentre Giovanni Placci, Pietro Vidi, Michael Piccolruaz, Marcello Bombardi e Filip Schenk sono attesi al ...