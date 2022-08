Calendario European Championships oggi: orari giovedì 11 agosto, programma, tv, streaming, gli italiani in gara (Di giovedì 11 agosto 2022) oggi, giovedì 11 agosto, scatteranno gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania: si parte con la ginnastica artistica (qualificazioni femminili, che assegneranno anche le medaglie del concorso generale), il canottaggio (batterie), ciclismo su pista (qualifiche per inseguimento a squadre e team sprint), arrampicata sportiva (qualificazioni di boulder maschile e lead femminile), ciclismo BMX. Gli European Championships 2022 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (14.00-15.00, 16.20-18.00, 19.35-20.30) e RaiSport+HD (09.00-20.00). La diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay, RaiPlay 2 (ginnastica artistica) e RaiPlay 3 (16.00-19.40). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni degli ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)11, scatteranno gli2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania: si parte con la ginnastica artistica (qualificazioni femminili, che assegneranno anche le medaglie del concorso generale), il canottaggio (batterie), ciclismo su pista (qualifiche per inseguimento a squadre e team sprint), arrampicata sportiva (qualificazioni di boulder maschile e lead femminile), ciclismo BMX. Gli2022 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (14.00-15.00, 16.20-18.00, 19.35-20.30) e RaiSport+HD (09.00-20.00). La direttasarà fruibile su RaiPlay, RaiPlay 2 (ginnastica artistica) e RaiPlay 3 (16.00-19.40). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni degli ...

